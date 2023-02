Sabesp demora a fazer conserto, diz leitor

João Clímaco Penna Trindade cobra conserto de rede coletora de esgoto que foi rompida e está trazendo prejuízos para moradores e comerciantes da Rua Barão de Iguape na esquina com a Rua Teixeira Leite, no centro da cidade de São Paulo.

Reclamação de João Clímaco Penna Trindade: "Peço ajuda do Estadão para tentar solucionar um problema de longa data. Tentei entrar em contato com a Sabesp, mas sem sucesso. Vou explicar a minha situação. Já faz 45 dias que os moradores e comerciantes da Rua Barão de Iguape na esquina com a Rua Teixeira Leite, no centro da cidade de São Paulo, enfrentam e sofrem as consequências decorrentes do rompimento da rede coletora de esgotos na via pública e solapamento da pista. É visível que o asfalto foi comprometido. Pior ainda é o mau cheiro do retorno das águas servidas e detritos pelas calçadas e leito carroçável. A situação de higiene está insuportável. Aos domingos, é quando é mais grave, pois funciona uma feira livre no mesmo local. Os moradores convivem, além do mau cheiro, com baratas e ratos que sobem pelos esgotos. É inadmissível continuar com esta situação deplorável. Peço auxílio para que as autoridades resolvam o quanto antes este problema que já está afetando a região há pelo menos mês e meio. Não podemos mais conviver com esta situação. Rogo por ajuda. Muito obrigado."

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): "Com relação ao pedido do leitor, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que está realizando o reparo na rede coletora de esgotos do local. A companhia ressalta que devido à complexidade da obra, a previsão de término está prevista para este sábado, 4. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

