Sabesp: Leitor cobra conserto de vazamento em calçada

Wilson Gobara afirma que por mais de duas semanas reclamou sobre vazamento em calçada perto de sua residência, nenhuma solução foi adotada, de acordo com ele.

Reclamação de Wilson Gobara: “Por duas semanas fiz uma reclamação com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) sobre um vazamento de esgoto que estava ocorrendo na calçada próxima da minha residência. Como nada foi feito, por duas vezes entrei novamente em contato com a Sabesp, em vão. Na última vez, por sinal, a atendente foi muito mal educada e disse que o serviço não seria executado, mas a razão ela não soube explicar. Pagamos nossas contas em dia e o mínimo que esperamos é que nossas solicitações sejam atendidas. É nosso direito como consumidor pedir e cobrar para que problemas sejam solucionados. A Sabesp entrou em contato comigo por WhatsApp e quando fiz a reclamação ora relatada, a conversa não foi concluída. Tentei, então, entrar em contato com a Ouvidoria, mas é mais fácil falar com Deus. As ligações caem ou eles desligam deliberadamente. O formulário de reclamação não funciona. Enfim, desisti. Conto com este jornal para resolver o problema. O vazamento ocorreu na Rua Dr. Costa Jr, 356, Água Branca, bairro da zona oeste de São Paulo. Tenho, inclusive, os protocolos de atendimento.”

Leitor cobra conserto de vazamento em calçada. Ele disse que já ligou várias vezes para a companhia. Foto: Pixabay

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que realizou o serviço de desobstrução do ramal de esgotos e a lavagem da calçada no local, sanando o vazamento. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

