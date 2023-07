Sabesp: leitor cobra conserto em rede esgoto

Cláudio Souza Lima mora na Rua Mariz e Barros, 414, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Ele se queixa que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) executou uma grande obra na rua e, desde então, sempre que chove o esgoto retorna para dentro dos imóveis do lado par da via.

Reclamação de Cláudio Souza Lima: “Possuo um imóvel na Rua Mariz e Barros, 414, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, há mais de 50 anos sem nunca ter apresentado qualquer problema de esgoto. Entretanto, em novembro de 2022, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) executou uma grande obra na rua e, desde então, sempre que chove o esgoto retorna para dentro dos imóveis do lado par da via. É imenso a magnitude do problema na garagem do meu prédio, onde é necessário pisar no esgoto para entrar nos veículos. Já solicitei inúmeras vezes à Sabesp a realização da limpeza da garagem e, especialmente, o conserto do encanamento de esgoto da rua. Porém, a garagem só foi limpa duas vezes e agora permanece suja, apesar de meus pedidos. Quanto à obra de correção, a Sabesp, inicialmente, prometeu finalizá-la, o que não ocorreu. É notório que a nova data também não será cumprida, pois as obras corretivas sequer foram iniciadas. Agradeço a ajuda do Estadão e me coloco à disposição, caso necessite de algum detalhe adicional. Espero que o problema seja definitivamente resolvido pela Sabesp.”

Leitor cobra da Sabesp conserto de esgoto na Vila Mariana. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que está realizando uma obra de remanejamento da rede coletora de esgotos na região. A obra, iniciada na Rua Sanches Brandão, vai ampliar e melhorar o sistema de esgotamento na Rua Mariz e Barros. A companhia informa ainda que também realizou limpeza no local. A companhia permanece à disposição para mais esclarecimentos sobre o assunto.”

