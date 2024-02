Sabesp: leitor contesta medições de água feitas pela companhia

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que em vistoria realizada no local, foi identificado que o consumo de água do referido imóvel está compatível com o número de moradores informado, que são cinco. A companhia ressalta que, no entanto, como foi constatado conserto recente de vazamento de água, concedeu a revisão das tarifas de esgoto nas faturas referentes aos meses de outubro e novembro do ano passado, conforme a média de consumo. As faturas revisadas foram entregues no imóvel.”

Caso o leitor precise, ele pode entrar em contato novamente para relatar um ocorrido.