Sabesp: Leitor reclama de bueiro entupido na Vila São Nicolau

Vitor Xavier da Silva cobra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) o conserto de bueiro entupido na Vila São Nicolau, na zona leste de São Paulo.

Reclamação de Vitor Xavier da Silva: “Estou em contato para solicitar ajuda com relação a um problema enfrentado por mim, moradores e comerciantes da Vila São Nicolau, na zona leste de São Paulo. Na rua onde eu moro, tem um bueiro que está entupido há vários dias. Já ligamos para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), um funcionário compareceu ao local e olhou toda a situação. Ele ficou de retornar, mas o mesmo não compareceu. Eu morava em outra casa onde era vítima de enchente constantemente. E agora, estou vivenciando este novo problema também relacionado com água. Nós moradores só estamos pedindo que os funcionários da Sabesp venham desentupir o esgoto e refaçam o calçamento o mais rápido possível para que o problema seja solucionado. Neste novo endereço, espero não enfrentar problemas assim constantemente. Por este motivo, peço ajuda para que as autoridades responsáveis tomem as providências cabíveis para que a situação seja resolvida. Obrigado.”

Leitor reclama de bueiro entupido na Vila São Nicolau. Foto: Arquivo pessoal/Vitor Xavier da Silva

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informa que fez o reparo no ramal de esgoto existente no local, executando também a reposição provisória do pavimento, inicialmente. A reposição definitiva foi executada dias depois. A companhia segue à disposição dos clientes pelos canais de atendimento: pelo WhatsApp 3388 8000; pelos telefones 0800 055 0195 e 195 ou pela Agência Virtual no site.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.