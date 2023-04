Sabesp: Leitor reclama de cobrança indevida de consumo de água

Aldo V. Bertolucci afirma que tem uma casa em Boituva, no interior de São Paulo, a qual paga valor mensal em torno de R$ 40 de consumo de água. No mês de abril, no entanto, ele reclama que a conta veio no valor de R$ 647,83. Tentou, mas não conseguiu falar com a empresa para resolver o caso.

Reclamação de Aldo V. Bertolucci: "Tenho casa em Boituva, no interior de São Paulo, que só uso nas férias e sou atendido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), cujas faturas têm, em média, o valor de R$ 40. Em março, a conta foi de R$ 31,80. Agora, em abril, recebi uma fatura de R$ 647,83. Tentei falar pelo telefone, sem sucesso. Entrei no site para falar a respeito disso e havia 194 pessoas na fila. Fui atendido uma hora e quinze depois e expliquei o problema, mas recebi resposta de que tinha demorado demais e, se eu quisesse, tinha que começar de novo. Achei muita falta de respeito. Fazem um erro grosseiro no faturamento e me impedem de esclarecer a questão. Além disso, essa demora mostra o desinteresse da Sabesp em atender os consumidores. Como pode ter uma fila deste tamanho e não se interessam em melhorar? Gostaria de ajuda para solucionar o meu caso." Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): "A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que realizou vistoria no local quinta-feira, 13, e constatou haver dificuldade em proceder a leitura de verificação de consumo, o que pode ter ocasionado erro de leitura anterior. Para fins de acordo, a fatura reclamada será revisada, conforme procedimento comercial da Sabesp. O cliente foi orientado pelo técnico a regularizar a ligação do imóvel à Caixa UMA, padrão de ligação Sabesp para facilitar a leitura e apuração de consumo. A companhia coloca seus canais de atendimento à disposição, pelos telefones 195 e 0800 055 0195 (ligações gratuitas) ou pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000, além da Agência Virtual no site ."