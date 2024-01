Sabesp: leitor reclama de cobrança indevida de conta de água

Reclamação de Paulo Sérgio Mariano: “Peço intervenção para a solução de um grave problema com a Sabesp. Já reclamei no SAC e na ouvidoria da empresa. A empresa não se prestou a responder e ainda me manda e-mails e mensagens me cobrando a fatura errada pelo não pagamento da mesma. Não posso admitir isso. A Sabesp quer me cobrar por 27 m3 de consumo de água quando o correto é 21 m3. Os funcionários da Sabesp ou são mal intencionados ou não se dedicam ao seu trabalho com eficiência. Em 13 de novembro do ano passado, um funcionário terceirizado da Sabesp veio ao meu imóvel e trocou o hidrômetro por um novo. Fez a leitura final que foi 1507, registrou isso no formulário próprio e me entregou uma via. No dia seguinte, o leiturista terceirizado da Sabesp veio ao imóvel fazer a leitura de consumo normal do mês que já estava programada em toda a região. O consumo no hidrômetro novo foi de 0,9 m3. Não chegou a 1 m3. Portanto, a conta de consumo do mês deveria ser do registrado no dia anterior no hidrômetro antigo que foi 1507 menos a leitura do mês de outubro que foi 1486, ou seja 21m3. Pergunto de onde a Sabesp inventou e quer me cobrar um consumo de 27 m3? Sendo que na minha vida inteira eu nunca consumi 27 m3. A Sabesp tem que me cobrar o consumo real de 21m3 e não 27m3. E isso é tão verdade, que nesta semana, o leiturista realizou a leitura de consumo do mês da região. Meu registro foi 22m3. Por que é tão difícil a Sabesp resolver a questão? Basta apenas mandar um funcionário checar a leitura do hidrômetro e confrontar com o formulário registrado e assinado pelo funcionário responsável pela substituição do hidrômetro.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que os valores foram revisados e o caso solucionado junto ao cliente. No dia 5 de janeiro, a companhia entrou, novamente, em contato com o consumidor que afirmou estar de acordo com a solução.”

Posteriormente, o leitor foi informado sobre a resolução da Sabesp. Caso necessário, pode entrar novamente em contato.