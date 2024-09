Sabesp: leitor reclama de inundação de água de esgoto no subsolo de condomínio

Reclamação de Luiz Vieira: “Recorro ao Estadão na tentativa de conseguir com que a Sabesp resolva um problema que aflige o condomínio do qual sou síndico, localizado na Rua Haddock Lobo, em Cerqueira César. Há cerca de um ano, vimos sofrendo com frequentes inundações de águas de esgoto no subsolo do condomínio, sem que a Sabesp consiga resolver o problema. Sempre que reclamamos, eles desobstruem a rede de esgoto em frente ao prédio, mas pouco tempo se passa e o problema retorna, e voltamos a sofrer com a invasão de água contaminada e fezes. Esses episódios colocam em risco a salubridade da edificação e a saúde dos moradores, o que é inaceitável.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que concluiu o reparo na rede coletora de esgotos no local. A companhia programou mais uma limpeza e desinfecção da garagem do imóvel, que será acompanhada pelo zelador do condomínio.”

Posteriormente, o leitor voltou a entrar em contato: “A Sabesp reparou uma manilha rompida, que estava, havia meses, causando infiltração de água e detritos de esgoto na garagem do condomínio. O responsável pela área de higienização da empresa pediu para aguardarmos uma semana para voltarmos a utilizar a água de reúso.”