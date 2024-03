Sabesp: leitor reclama de redução de pressão de água no Butantã

Reclamação de Francisco Henrique Sarno: “Gostaria de publicar uma reclamação contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em relação a pressão da água após as 20 horas que diminui bastante, prejudicando o banho em residências da Rua Moncorvo Filho, no Butantã, zona oeste da cidade.

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informa que o abastecimento é feito normalmente no endereço citado, atendido pelo Sistema Integrado Metropolitano. A Companhia esclarece que realiza na Região Metropolitana de São Paulo desde a década de 1990 a gestão de demanda noturna de forma rotineira. A prática é adotada internacionalmente e recomendada pela Comissão Europeia: quando há menos consumo, reduz-se a pressão nas redes a fim de evitar perdas por vazamentos e rompimentos (o que representa menos desperdício, menos manutenções e menos interferências nas vias); quando o uso é retomado, a pressão é reajustada. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, não sentem os efeitos de manutenções ou da gestão da pressão. Mais informações estão disponíveis em neste link.”

O leitor foi informado sobre a resposta da Sabesp. Se necessário, pode voltar a entrar em contato.