Sabesp: leitor reclama de vazamento de esgoto

Abrão Hleap reclama de vazamento que está afetando sua loja e estabelecimentos das proximidades da Rua Augusta, no centro da cidade de São Paulo.

Reclamação de Abrão Hleap: “Eu sou proprietário de uma loja na Rua Augusta, no centro da cidade de São Paulo, que está sofrendo pela quarta vez um problema de vazamento de esgoto na rua, calçada e no estabelecimento. Infelizmente em consequência disso, está impossível conviver com o cheiro emanado dos resíduos e detritos escoados, bem como o líquido vazado nas ruas e calçadas. Pior, não é encontrada uma solução, prejudicando o comércio e a própria saúde das pessoas. Diante disso, a responsabilidade do problema é da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que tem a obrigação jurídica de consertá-lo, deixando no estado que estava antes do ocorrido. Assim, venho requerer a imediata ação da Sabesp, a fim de sanar o problema acima mencionado. Peço ajuda do Estadão para que a empresa de abastecimento de água resolva o quanto antes este problema que afeta minha loja e também outros estabelecimentos da Rua Augusta, que ficam nas proximidades. Muito obrigado.

Leitor reclama de vazamento de esgoto. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informa que concluiu, na quarta-feira, 11, o reparo na rede coletora de esgotos no local, solucionando a situação. A reposição definitiva do pavimento será realizada até esta sexta-feira, 13. A companhia pede desculpas pelos transtornos. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.

