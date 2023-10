Sabesp: leitor reclama de vazamento de esgoto

Valmir Silva afirma que há mais de um ano enfrenta um vazamento de esgoto, que está direcionado para dentro de sua residência. Ele tentou entrar em contato com a Sabesp, mas sem sucesso.

Reclamação de Valmir Silva: “Minha residência fica na Rua dos Narcisos, no bairro Jd Flórida, na cidade de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Há mais de um ano, comunicamos à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) um vazamento de esgoto para o lado de dentro da residência, tornando o local insalubre, com mal cheiro e com a necessidade de limpeza, por vezes, mais de duas vezes ao dia. Tentamos comunicação com a Sabesp por várias vias: telefone, aplicativo, Ouvidoria e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP). Vários protocolos de atendimento foram abertos. Ocorre que o problema persiste e as promessas de resolução são renovadas quando a data marcada pela empresa se aproxima. Não estamos conseguindo contato pelos meios disponibilizados e, mais uma vez, o prazo dado para a resolução já passou. Nossa preocupação é grande, principalmente com a aproximação das estações com grande volume de chuva, pois tememos tombamento do muro, uma vez que o terreno está encharcado. É lamentável o fato de compromisso e respeito com o consumidor, considerando que as contas são pagas e não há débitos pendentes. Assim, recorremos mais uma vez, solicitando providências devidas diante da situação apresentada.”

Vista da Rua dos Narcisos, no bairro Jd Flórida, na cidade de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Foto: Reprodução/Google Street View

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que realizou o remanejamento de rede coletora de esgoto, solucionando o problema. A companhia ressalta que foi constatado que o problema de infiltração é por causa da galeria de águas pluviais, que não é de responsabilidade da Sabesp. O cliente já está ciente.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.