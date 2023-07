Sabesp: leitora reclama de demora para solução para vazamento

Lucila Rodrigues Camargo se queixa de um vazamento de água limpa brotando na calçada da Rua Paris, 550, em Sumaré, em São Paulo.

Reclamação de Lucila Rodrigues Camargo: “Gostaria de solicitar auxílio com relação a um problema registrado em Sumaré, na zona oeste de São Paulo. Temos um vazamento de água limpa brotando na calçada da Rua Paris, 550. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) já foi notificada e nada aconteceu. Isso porque vivemos onde o planeta está com seus recursos naturais ameaçados de esgotamento e escassez escancarada de água potável na periferia. Peço auxílio para que a situação seja resolvida.”

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que realizou o reparo na rede de água no local, solucionando a situação. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Leitora reclama de demora da Sabesp para solução para vazamento de água. Foto: Pixabay/PublicCo

Para falar com a Sabesp

A Sabesp é uma empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo. Para entrar em contato, o consumidor pode ligar para o número 195 (Serviços de Emergência) ou 0800 055 0195 (Central de Atendimento). Também é possível que o munícipe faça um atendimento por meio do WhatsApp da Sabesp: 11.3388-8000.

Deficientes auditivos e de fala podem entrar em contato pelo telefone: 0800 016 0195. Para falar com a Ouvidoria Sabesp, o munícipe deve ligar para o 0800 055 0565. Em caso de contato com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), o número é o 0800 771 6883.

Também é possível agendar o atendimento presencial:

Sabesp no Poupatempo - www.poupatempo.sp.gov.br

Sabesp no Descomplica - agendadesc.prefeitura.sp.gov.br

Demais postos - agendamento.sabesp.com.br

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.