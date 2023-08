Sabesp: leitora reclama de troca indevida de titularidade de imóvel

Bianca Grimone afirma que uma residência de seu pai, que estava fechada, foi invadida por crimisosos que, inclusive, conseguiram trocar a titularidade de contas, entre elas, de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ela pede providências para resolver a situação.

Reclamação de Bianca Grimone: “No dia 25 de abril de 2023, infelizmente fomos surpreendidos com a triste notícia que nossa antiga residência havia sido invadida por criminosos. O imóvel, que encontrava-se fechado e devidamente trancado, teve os dois portões da garagem e todas as portas arrombadas pelos criminosos. Depois de tudo isso, os criminosos passaram a residir no imóvel, o qual usaram como se fossem donos. Aos vizinhos, que desconfiaram da presença de tantas pessoas estranhas, disseram que tinham comprado, ora disseram que tinham alugado o imóvel. No entanto, apesar de acharem toda aquela situação muito estranha, os vizinhos, que conhecem nossa família há décadas, uma vez que meu pai é proprietário do imóvel há quase 50 anos e um dos moradores mais antigos da rua, que é bem pequena e estreita, onde todos se conhecem, infelizmente nada puderam fazer. Somente depois de alguns dias, nós viemos a descobrir que também conseguiram encerrar o fornecimento de água e luz que estavam no nome do proprietário e fizeram a troca de titularidade junto à Sabesp, sem que o verdadeiro proprietário do imóvel sequer tomasse conhecimento. E aqui, cumpre salientar que, todas as faturas estavam em dia e, além disso, o pagamento era feito por meio de débito automático. Gostaria de entender como foi possível fazer a troca de titularidade. Obrigada.”

Leitora reclama de troca indevida de titularidade de imóvel. Foto: Pixabay

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que em contato com a cliente esclareceu sobre o procedimento para mudança de titularidade em fornecimentos sem pendências, o qual exige documentos pessoais (RG/CPF) do solicitante e que não tenha débitos vinculados ao seu nome. A companhia esclarece ainda que, neste caso, também foi apresentado, na ocasião, o contrato de locação do imóvel. Depois, a cliente, ao tentar retornar à titularidade para o nome do proprietário, pelo atendimento Sabesp Fácil, houve recusa devido ao imóvel, naquele momento, apresentar débitos. A companhia esclarece ainda que considerando o relato da cliente e mediante compromisso de envio do boletim de ocorrência, foi efetuada a mudança de titularidade retornando ao nome do proprietário. A companhia pede desculpas pelo transtorno e segue à disposição dos clientes pelos canais de atendimento: telefones 195 e 0800 055 0195, pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site.”

