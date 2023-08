Sabesp: leitora se queixa de buraco de esgoto no Morumbi

Yara Toledo reclama de um buraco de esgoto no Morumbi, na zona sul de São Paulo, que está causando transtorno para moradores e pessoas que transitam pela região.

Reclamação de Yara Toledo: “Há mais de meses, eu reclamo de um buraco de esgoto que está causando transtornos na Rua Corgie Assad Abdalla, número 1000, com Rua Maestro Torquato Amore, sem número, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. O local é de grande movimentação, inclusive, muitos cidadãos usuários já tiveram danos em pneus e a situação é ruim também para as ambulâncias trafegam com pacientes pela proximidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).”

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que realizou vistoria no local e constatou afundamento no entorno do poço de visita, em frente ao imóvel de número 1000. A vala foi aterrada e o pavimento refeito, solucionando o problema.”

Leitora se queixa de um buraco de esgoto que causa transtorno para moradores do Morumbi. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para falar com a Sabesp

A Sabesp é uma empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo. Para entrar em contato, o consumidor pode ligar para o número 195 (Serviços de Emergência) ou 0800 055 0195 (Central de Atendimento). Também é possível que o munícipe faça um atendimento por meio do WhatsApp da Sabesp: 11.3388-8000. Assim como também há o contato pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

Deficientes auditivos e de fala podem entrar em contato pelo telefone: 0800 016 0195. Para falar com a Ouvidoria Sabesp, o munícipe deve ligar para o 0800 055 0565. Em caso de contato com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), o número é o 0800 771 6883.

Também é possível agendar o atendimento presencial:

Sabesp no Poupatempo - www.poupatempo.sp.gov.br

Sabesp no Descomplica - agendadesc.prefeitura.sp.gov.br

Demais postos - agendamento.sabesp.com.br

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.