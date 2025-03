Sabesp: leitora solicita revisão no valor da conta de água

Reclamação de Zenilda Atanazio de Mello: “Todos os meses a conta gira em torno de R$ 75. No dia 11 de janeiro, veio uma conta de R$ 227 com vencimento no dia 21 de janeiro. Não faz sentido, mesmo que seja uma conta de dois meses. Solicito revisão deste valor.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que a cliente tinha acesso à Tarifa Social até o dia 21 de novembro de 2024. Com a mudança no critério de concessão, que agora passou a ser vinculado ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, o benefício foi suspenso. A Sabesp reativou o cadastro da cliente no dia 31 de janeiro deste ano pelo prazo de seis meses, para que a moradora possa fazer a atualização cadastral no CadÚnico nesse período. A fatura em questão vai ser reemitida com a aplicação retroativa do benefício tarifário e os valores excedentes, que já foram pagos, serão devolvidos na forma de crédito em conta. A Sabesp reforça a importância de todos os clientes beneficiados pela Tarifa Social manterem suas informações atualizadas no CadÚnico. Isso garante o acesso à tarifa diferenciada, que garante descontos de até 78%, e também a outros programas sociais. Para mais informações, acesse aqui.”

Se necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.