Samsung: Leitor reclama de defeito de fabricação em televisão de 50 polegadas

Paulo Franco do Amaral Cavalcanti cobra da Samsung o conserto de uma televisão de 50 polegadas que apresenta defeito de fabricação.

Imagem ilustrativa. Foto: RonPorter/Pixabay

Reclamação de Paulo Franco do Amaral Cavalcanti: "Eu tenho uma TV da marca Samsung, a qual apresentou defeito. Já vi vários casos deste mesmo modelo com o mesmo defeito de fabricação. Se usar a tela no modo dinâmico (que é uma opção para assistir), os resistores não aguentam e queimam o backlight que, por sua vez, danifica a tela acrílica que fica na parte interna da TV. Embora eu reclame, a empresa simplesmente me ignora. Eu não posso pagar o que eles estão cobrando para reparar esse problema. A Samsung me respondeu com um atendimento completamente absurdo, de uma atendente que não é técnica. Eles me passaram um pré orçamento inaceitável de R$ 4.691,57. Depois que reclamei, cheguei na opção com a atendentede receber o técnico que cobra a visita por R$ 150. Levei a TV 50 polegadas 4K na assistência da própria Samsung, no bairro da Vila Mariana, na zona sul da cidade. Querem cobrar R$ 1 mil reais para reparar um problema que é de fabricação. Já fiquei sabendo que esse modelo da minha TV UN50NU7100G dá esse mesmo problema. Várias pessoas reclamam dele na internet. Se você utiliza a TV no modo dinâmico, ela queima o backlight e danifica por aquecimento o acrílico interno que reflete a luz dos leds. Então, por que colocam essa opção de configuração?E se os leds não suportam esse tipo de configuração, isso deveria estar especificado no manual."

Resposta da Samsung: "Em resposta ao caso do Sr. Paulo Franco do Amaral Cavalcanti, a Samsung afirma que, em contato com o consumidor, esclareceu os próximos passos da tratativa. O consumidor está ciente de que a empresa permanece à disposição para solucionar eventuais dúvidas e que acompanhará o caso até a finalização."

