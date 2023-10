Santa Cecília: leitor reclama que obras de recapeamento não foram concluídas

Maurício Szterenlicht reclama que a Prefeitura de São Paulo iniciou obras de recapeamento, mas não concluiu o serviço em ruas do bairro Santa Cecília, no centro da cidade.

Reclamação de Maurício Szterenlicht: “Gostaria de fazer uma reclamação sobre um problema que estou enfrentando no bairro onde resido. Eu moro na Rua Dr. Gabriel dos Santos, 179, no bairro de Santa Cecília, perto da número 200, na região central, onde foi feito uma obra no leito carroçável, ou seja foi feita a fresagem de pavimento, e já faz mais de três meses e não vieram completar o serviço, ou seja asfaltar. O mesmo acontece em vários pontos do nosso bairro, por exemplo, Rua Baronesa de Itu, esquina com Rua Barão de Tatuí. Não vou falar de outros lugares, pois isso seria obrigação de quem fez o começo da obra e simplesmente abandonou a obra sem terminá-la ou seja asfaltando.”

Leitor reclama que obras de recapeamento não foram concluídas. Foto: Pixabay

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) está realizando intervenções nas ruas Baronesa de Itu e Barão de Tatuí. A intervenção no pavimento público, realizada pelas concessionárias, visa acessar o subsolo da cidade. A SMSUB, por meio de tecnologia desenvolvida no âmbito da secretaria, monitora todas essas intervenções e faz o controle de qualidade do serviço executado. Quando constatado que os reparos realizados por concessionárias não estão de acordo com as normas, as empresas são acionadas a retornarem ao local e a fazerem a readequação da via. Uma vez que sejam constatadas irregularidades no reparo, a concessionária será acionada novamente e, se persistir, além de refazer a obra, ela será autuada. Neste ano, foram lavradas 1.045 multas, no valor total de 78.089.695,16 reais, para as Concessionárias devido à demora e por reparos fora do padrão estabelecido na lei. Durante a vistoria feita na Rua Dr. Gabriel dos Santos, não foram constatadas patologias compatíveis com a descrição fornecida pelo munícipe. No entanto, identificou-se a necessidade de realizar serviços de tapa-buraco. Essa ação foi incluída no cronograma de trabalho das equipes de zeladoria.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.