Santa Cecília: Leitora questiona encerramento de unidade do Bom Prato

Cecília Madureira reclama do encerramento do Bom Prato do Estado de São Paulo, localizado no bairro da Santa Cecília, na zona central da cidade.

Reclamação de Cecília Madureira: “Soube do encerramento do Bom Prato do Estado de São Paulo, localizado no bairro da Santa Cecília, na zona central da cidade. Gostaria de denunciar publicamente esse ato de improbidade administrativa, uma vez que é crime de responsabilidade, ataque aos trabalhadores de baixa renda e moradores de rua e o vergonhoso desmonte de serviços públicos essenciais. Gostaria ainda de informar que houve um abaixo-assinado sobre o assunto com cinco mil assinaturas que desapareceu.”

Imagem de uma das unidades do Bom Prato da cidade de São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Resposta da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social: “A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social esclarece que o Bom Prato Campos Elíseos nunca foi fechado, mas teve o atendimento à população remanejado em função da impossibilidade de permanecer no prédio alugado. Os graves problemas estruturais e a negativa do proprietário em executar as reformas necessárias nos levaram a essa decisão. Somou-se a isso a falta de opções de imóveis adequados para instalação do restaurante no bairro, e decidimos construir uma sede própria para o Bom Prato Campos Elíseos em terreno do Governo do Estado, na Avenida Rio Branco. O investimento será de R$ 6,5 milhões e o prazo para finalização das obras é de 12 meses.”

Enquanto durarem as obras, quatro pontos foram organizados para atender à população em vulnerabilidade social da região central da capital. São eles:

Rua Mauá, 66 (1.600 refeições, entre café, almoço e jantar);

Praça da República (1.500 refeições, incluindo café da manhã, almoço e jantar);

Bom Prato da rua 25 de Março (400 refeições extras para atender o público do BP Campos Elíseos que para lá migrou);

Bom Prato Brás (600 refeições extras para atender o público do BP Campos Elíseos que para lá migrou).

Atualmente, o Programa Bom Prato conta com 107 unidades instaladas no estado, sendo 73 restaurantes e 34 móveis. Todas as unidades mantêm o mesmo padrão de qualidade, garantido por auditorias constantes. Os endereços de todas as unidades do Bom Prato estão disponíveis no site.

