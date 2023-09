Santana: leitora reclama de barulho provocado por bares e quadra de esportes na região

Isabel Cristina Campanholi reclama que moradores de um condomínio de Santana, na zona norte de São Paulo, estão indignados com o barulho provocado por três bares e uma quadra de esportes que funcionam na região.

Reclamação de Isabel Cristina Campanholi: “Sou moradora de um condomínio na Rua Comendador Joaquim Monteiro, em Santana, na zona norte de São Paulo. No nosso entorno, tem três bares e uma quadra de esportes. Todos com eventos de música ao vivo, de sexta-feira a domingo. A quadra de esportes é a pior. As aulas começam às 6:00 da manhã e só param lá pelas 23 horas. Essa quadra é parede com o condomínio. Somos espectadores. É absurdo o que essas quadras estão fazendo e pior, estão se alastrando pela cidade. Já fomos na Subprefeitura Santana/Tucuruvi, mas não fomos atendidas pelo subprefeito. Peço ajuda a vocês, pois já não sabemos onde mais recorrer. Atenciosamente.”

Leitor reclama de barulho em bairro da cidade de São Paulo. Foto: Pixabay

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que constam em sistema três solicitações para o estabelecimento localizado na Rua Fernando Sandreschi, 72/80 no sistema de fiscalização. O endereço está no cronograma das equipes do Programa de Silêncio Urbano (PSIU) para o próximo comando na região. A data não é informada para não atrapalhar o andamento da ação. A Subprefeitura Santana/Tucuruvi informa que inseriu o endereço mencionado no cronograma de fiscalização para verificar a licença de funcionamento e possível desvirtuamento das atividades autorizadas pela municipalidade. Caso sejam constatadas irregularidades, o local pode sofrer sanções legais, inclusive com a cassação das licenças.”

