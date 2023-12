Santander: leitor cobra estorno por cartão de crédito pago em duplicidade

Valter L P Moura afirma que pagou o cartão de crédito em duplicidade, por engano. Ele disse que está com dificuldade para obter o estorno pelo pagamento a mais.

Reclamação de Valter L P Moura: “Por excesso de zelo, paguei antecipadamente e em duplicidade via pix a minha fatura do cartão de crédito Visa no valor de R$ 968,42, que só venceria três dias após. Constatado o erro em minha conta corrente tento contatar inutilmente o Santander o que é algo impossível, pois seu atendimento virtual é simplesmente péssimo para não dizer horrível. Depois de muito insistir, eu consegui abrir um protocolo. No mesmo dia, recebi, via SMS, mensagem que tenho que enviar os comprovantes em 24 horas, pois bem ao responder o SMS anexando os comprovantes recebi a seguinte mensagem: ‘não foi possível enviar sua mensagem’. Tentei várias vezes enviar sempre recusada. O banco, apesar da solicitação, não informa outro canal de comunicação. A barreira criada pelo Santander em não abrir uma opção de contato impede qualquer solução para o caso . Tenho 77 anos de idade e a minha paciência esgotou. Como o Santander não se digna a responder recorro ao Estadão, pois é impossível que com toda a tecnologia o banco não tenha constatado em seus registros tal duplicidade, considerando que os dois pagamento foram feitos na mesma data e com intervalo de minutos entre um e outro.”

Leitor cobra estorno por cartão de crédito pago em duplicidade. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do Santander: “O Santander esclarece que entrou em contato com o cliente e o informou que o valor pago em duplicidade no cartão foi devolvido.”

