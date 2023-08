Santo Amaro: leitor cobra conserto de buraco aberto há mais de três meses

Piero Helzel relata que um buraco está aberto há mais de três meses no cruzamento da Rua Zacarias de Góis e Rua Xavier Gouveia, na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo

Reclamação de Piero Helzel: “A minha primeira reclamação feita à Prefeitura de São Paulo foi há pelo menos três meses, com anotação de protocolo da queixa efetuada. A última foi via e-mail, em 10 de julho, com protocolo também anotado. O que acontece é o seguinte: no cruzamento da Rua Zacarias de Góis e Rua Xavier Gouveia, na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, a valeta do lado par tem um buraco maior do que uma roda de caminhão. Alguém, há pelo menos dois meses, já colocou um cone, tamanho gigante, com uma placa de metal ‘Homens trabalhando’, placa que já foi roubada). O buraco na valeta continua. O perigo é constante e a incompetência da Prefeitura de São Paulo em solucionar este problema o quanto antes é gritante. O que ela está esperando, que aconteça algum acidente? Solicito o auxílio do jornal para alcançar uma solução para o caso reportado. Obrigado.”

Leitor reclama de buraco em bairro da cidade de São Paulo. Foto: Pixabay

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Santo Amaro: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Santo Amaro, informa que no cruzamento da Rua Zacarias de Góis com a Rua Xavier Gouveia foi realizado o serviço de sarjetão em 9 de agosto e posteriormente será feita a concordância asfáltica, isto é, a ligação entre o asfalto e a sarjeta. Em 2023, de janeiro a junho, na região de Santo Amaro, foram reparados 892 metros de guias e sarjetas e 125 metros de sarjetões. A população pode solicitar os serviços de zeladoria e tapa-buraco da prefeitura através do número 156, do app SP 156 (download de forma gratuita) ou pelo portal.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.