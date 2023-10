Santo Amaro: leitor cobra organização para amenizar danos provocados por obra na região

Werner Mitteregger cobra solução adequada da Prefeitura de São Paulo com relação ao andamento de obras na região da Avenida Santo Amaro, onde tem observado filas imensas nos corredores de ônibus.

Reclamação de Werner Mitteregger: “Gostaria de fazer uma crítica com relação ao andamento das obras que estão sendo realizadas na Avenida Santo Amaro, na zona sul da cidade. Entre outros distúrbios causados pela mesma, registro que não houve solução adequada no que se refere aos ônibus que trafegam no corredor. Moro a cinco quilômetros do início do trecho em obras e constato todos os dias a interminável fila desses ônibus no sentido bairro/centro chega até a esquina das avenidas Santo Amaro e Vicente Rao, onde está localizada a estação Brooklin do Metrô de São Paulo. Em uma experiência pessoal, tomei um desses ônibus, recentemente. Após 30 minutos e apenas 500 metros percorridos, desisti do trajeto porque não chegaria a tempo no compromisso.Em resumo, são diariamente 5 quilômetros de ônibus parados um atrás do outro, com previsão de término dessa agonia somente para setembro de 2024. O que será de nós quando for iniciada a revitalização do trecho seguinte, entre o viaduto sobre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Afonso Brás?”

Leitor afirma que obras na Avenida Santo Amaro estão impactando corredores de ônibus. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A SPObras informa que as ações de requalificação da Avenida Santo Amaro, no trecho entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Brás, estão previstas para serem concluídas no final de abril de 2024. Outras informações sobre o andamento da obra podem ser acessadas aqui neste link. A São Paulo Transporte (SPTrans), em conjunto com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), vem monitorando os impactos na operação do transporte público, com equipes agindo no local para conferir maior segurança e fluidez no tráfego dos coletivos. Segue aqui o link com mais informações. Vale ressaltar, no entanto, que a operação é dinâmica e está sujeita a outras interferências que podem ocasionar em morosidade.”

Em contato, posteriormente, com o Estadão, o leitor disse que vai continuar acompanhando o andamento das obras.

