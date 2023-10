Santo Amaro: leitor reclama de demora no conclusão de obras na região

Denis Strum se queixa de demora no andamento de obras na Avenida Santo Amaro, no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Braz, na zona sul da cidade.

Reclamação de Denis Strum: “A Prefeitura faz muita pompa na divulgação de obras na Avenida Santo Amaro, na zona sul da cidade, mas provoca um caos gigante para a cidade. Não critico o motivo da obra, mas como vem sendo executada. Obra com mais de 12 meses de duração onde quase nunca tem gente trabalhando. Trânsito todo o dia e a obra nunca fica clara quando terminará.”

Leitor reclama de demora no andamento de obras na Avenida Santo Amaro, no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Braz, na zona sul da cidade. Foto ilustrativa. Foto: Reprodução/Google Street View

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “Desde o início de setembro, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realiza desvios na Avenida Santo Amaro, no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Braz, com o objetivo de avançar com as obras de requalificação e modernização. Durante os trabalhos as três pistas no sentido centro estão interditadas e as três pistas no sentido bairro acomodam o trânsito na região. A Prefeitura de São Paulo realizou trabalho de comunicação prévio junto à comunidade para apresentar com antecedência os desvios que serão implantados neste período. A equipe visitou estabelecimentos comerciais e residências em todo o trecho da avenida que será interditado, com o objetivo de disseminar informações sobre as etapas e prazos de execução das obras, bem como para disponibilizar os canais de atendimento à população. Desde julho de 2022 uma grande transformação na Avenida Santo Amaro está sendo realizada pela gestão municipal, para torná-la mais moderna, acessível, funcional e segura para a população. Uma das principais vias arteriais da cidade vai ganhar calçadas mais amplas, percursos acessíveis, enterramento de cabos, reforma do corredor e das paradas de ônibus, nova iluminação em LED, além do aperfeiçoamento do sistema de coleta de água e esgoto. Estão sendo investidos R$ 77,5 milhões nas obras, com recursos da Operação Urbana Faria Lima. Com a abertura de novas frentes de trabalho e reforço do efetivo, a iniciativa tem como objetivo a conclusão das obras deste trecho até o final de abril de 2024. A obra contempla interferências no subsolo que envolve o trabalho de cerca de 30 concessionárias, entre operadoras de telecomunicações, esgoto, água, energia e gás. Nos últimos meses, já foram executados serviços importantes na Avenida Santo Amaro: reforma no canteiro central no trecho entre a Av JK e a Rua Afonso Braz, instalação da nova adutora da rede da Sabesp, conclusão do alargamento da Rua Egito, a criação de uma nova rua destinada à conversão dos ônibus para a Rua Afonso Braz, abertura de valas e demolição das antigas paradas de ônibus, e ainda a execução de pavimento rígido (concreto) em vários pontos da via. Para mais informações, acesso o site.”

