Santo André: Leitor cobra conserto de buracos

Eliel Barros cobra da Prefeitura de Santo André o conserto de buracos na Rua Tóquio, na altura do número 127, no bairro Vila Metalúrgico.

Reclamação de Eliel Barros: "Eu peço auxílio do jornal para que a Prefeitura de Santo André realize adequadamente o conserto de asfalto na Rua Tóquio, na altura do número 127, no bairro Vila Metalúrgico. Eu passei pelo local e vi que tentaram alinhar o asfalto, mas mesmo assim, tem três buracos que não foram totalmente alinhados e que ainda causam impactos nos veículos. É importante que seja feita uma fiscalização, assim como conserto adequado da via para a segurança de veículos que transitam pelo local, assim como os pedestres que atravessam a rua. Desta forma, peço ajuda para que meu problema seja o quanto antes solucionado."

Resposta da Prefeitura de Santo André: "A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, afirma que acionou o órgão responsável para providenciar o reparo da via em questão."

