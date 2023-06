Santo André: leitor cobra fiscalização no trânsito da Rua Lima

Eliel Queiroz afirma que constantemente carros ficam estacionados em local demarcado com faixas pintadas como proibido e eles tiram totalmente a visão de quem sai da Rua Sedan pra entrar na Rua Lima, no bairro Utinga, em Santo André, na região do ABC paulista.

Reclamação de Eliel Queiroz: “Eu peço ajuda do jornal para resolver um problema de trânsito e segurança. Na Rua Lima, número 527, no bairro Utinga, em Santo André, na região do ABC paulista, constantemente carros ficam estacionados em local demarcado com faixas pintadas como proibido e eles tiram totalmente a visão de quem sai da Rua Sedan pra entrar na Rua Lima. Nesta mesma esquina (do outro lado), teve um acidente grave na semana passada. Eu já liguei para o departamento de trânsito de Santo André, passando o problema e nada foi feito. Como disse, peço ajuda porque a segurança da população está em risco, em razão da dificuldade para avistar os carros. Desta forma, há risco de acidentes entre carros e também pessoas que podem ser atropeladas, em razão de um desrespeito. Eu peço ajuda porque acredito que a fiscalização deve ser reforçada no local. A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Santo André precisa fiscalizar, multar e colocar cavalete. A situação não pode continuar como está. Eu liguei várias vezes para o departamento de trânsito de Santo André e após gravação e escolha da opção fiscalização a ligação cai.”

Leitor cobra fiscalização no trânsito da Rua Lima, em Santo André. Foto: Pixabay

Resposta da prefeitura de Santo André: “A prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET), esclarece que fará uma vistoria no local para verificar os apontamentos, e caso sejam constatados serão aplicadas as autuações pertinentes.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.