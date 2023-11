Eliel Queiroz se queixa de falta de fiscalização no trânsito de Santo André, no ABC paulista. Segundo ele, carros estacionam indevidamente na Rua Lima, tirando a visão de motoristas que acessam a via.

Reclamação de Eliel Queiroz: “Gostaria de relatar uma situação envolvendo o trânsito em Santo André, no ABC Paulista. A situação está extremamente perigosa ao entrar na Rua Lima, na altura do número 527, saindo da Rua Sedan porque mesmo tendo marcações de proibido estacionar, vários veículos estacionam tirando totalmente a visão dos motoristas. A Rua Lima tem limite máximo de velocidade de 40 quilômetros por hora que não é respeitado e também esse problema da falta de visibilidade. Eu já reclamei para a Prefeitura de Santo André, que nada fez. Se a marcação no chão não for suficiente, a prefeitura deve arrumar outros meios para garantir a nossa segurança neste local crítico, que há alguns meses já teve um grave acidente. Como morador da cidade e contribuinte, eu me sinto desrespeitado pelo descaso do Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de Santo André.”

Leitor cobra fiscalização no trânsito para evitar acidentes em Santo André. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Prefeitura de Santo André: “A Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET), esclarece que equipes farão uma vistoria no local para realizar o reforço tanto da sinalização horizontal quanto da sinalização vertical da via citada.”

Caso necessário, o leitor pode entrar novamente em contato com o Blog SP Reclama para relatar se a situação de risco no trânsito ainda permanece em Santo André.

