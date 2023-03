Santo André: Leitor cobra recapeamento de vias na cidade do ABC paulista

Eliel Queiroz cobra melhorias em ruas de Santo André, no ABC paulista, entre elas, o conserto de buracos, que prejudicam a circulação de carros e a passagem de pedestres por vias esburacadas.

Reclamação de Eliel Queiroz: "Peço que minha queixa chegue aos órgãos públicos de Santo André, no ABC paulista, para que os problemas relacionados ao asfalto sejam solucionados o quanto antes, em razão dos prejuízos causados aos moradores da cidade. A Rua Eduardo Prado, em Utinga, em Santo André, está toda cheia de buracos. Eu já reclamei anteriormente, a Prefeitura de Santo André realizou os consertos, mas o problema voltou. Essa rua, assim como várias outras do bairro, precisa ser recapeada. Outro problema são as ruas da esquina da EMEIEF Vinicius de Moraes que estão com as faixas de pedestres todas apagadas causando imensa insegurança, principalmente por ser em área escolar. Quero saber quando a Prefeitura de Santo André resolverá todos esses problemas."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, afirma que o local receberá a operação tapa-buraco. Quanto ao recapeamento, por ora não há previsão de realização neste momento. O programa Rua Nova define as vias para intervenção por etapas, de acordo com a disponibilização de recursos, priorizando as vias de tráfego de coletivos e/ou de grande circulação. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Para entrar em contato com a Prefeitura de São Paulo: O atendimento presencial é realizado na praça de atendimento - prédio do executivo - Praça IV Centenário, 01 - Térreo 01 - no centro de Santo André. O horário de atendimento (somente por agendamento) é de segunda a sexta-feira das 7h às 18:45h. O atendimento por telefone é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h: 156 ou 0800 019 19 44.

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.