Santo André: Leitora cobra zeladoria em cemitérios da região

Giovanna Dultra reclama de má conservação de cemitérios em Santo André, especialmente o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, mais conhecido como Cemitério do Curuçá, que está abandonado, segundo ela.

Foto: Giovanna Dultra

Reclamação de Giovanna Dultra: "Moradores da cidade de Santo André relataram que a prefeitura de Santo André, no ABC paulista, abandonou os cuidados com um dos principais cemitérios da região. O Cemitério Nossa Senhora do Carmo, mais conhecido como Cemitério do Curuçá, está realmente abandonado e a situação choca a todos os moradores da cidade pelo tamanho descaso com todos. Diversos visitantes reclamam da situação do local. Muitos até publicam nas redes sociais. Por isso, peço também providências para que a situação seja resolvida."

Resposta da Prefeitura de Santo André: "A Prefeitura de Santo André esclarece que imagens que mostram tampas de jazigos abertas se tratam de serviço de exumação e remoção dos restos mortais para outras quadras. Além disso, é realizado um serviço de manutenção no espaço para melhorias nas estruturas nas sepulturas. Todo o serviço de exumação é informado para a família, que pode, inclusive, acompanhar o trabalho. Cabe informar, portanto, que o tal 'abandono' citado não condiz com a realidade. A roçagem de todo o cemitério foi realizada há 20 dias e o trabalho é rotativo em todas as necrópoles da cidade. Neste momento as equipes estão no Cemitério da Saudade, na Vila Assunção, e após o término do trabalho retornam ao Curuçá. Toda a área que passa por manutenção e os serviços de exumação estão isoladas com fitas para que não cause essa confusão de que se trata de um abandono, quando na verdade se trata da Prefeitura de Santo André trabalhando no local. Destacamos que a Prefeitura de Santo André enviou para análise dos vereadores projeto de lei que permite a concessão do serviço funerário à iniciativa privada. O objetivo é garantir que o serviço tenha mais qualidade e seja completamente modernizado. A proposta faz parte do modelo de gestão adotado no município, de uso responsável e eficiente do dinheiro público, com enxugamento da máquina, como já foi feito em outras áreas. A concessão garantirá a realização de investimentos, visando a melhoria dos serviços e o atendimento à população. Entre os benefícios previstos estão a requalificação, reforma e modernização dos cemitérios e a viabilização de um crematório público em Santo André".

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.