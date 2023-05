São Miguel Paulista: Leitora cobra conserto de iluminação pública

Simone Ferreira cobra conserto de iluminação pública na Rua Cravari estão apagadas entre a Rua Cembira e a Avenida Dr Deputado José Pinotti, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.

Reclamação de Simone Ferreira: "Peço auxílio para resolver um problema de iluminação pública na rua onde eu moro com minha mãe e onde vivem muitas famílias com idosos e crianças. Em outras vezes, tivemos problemas com a iluminação pública, mas somente em alguns postes. Desta vez, acredito que seja um problema maior. As luzes dos postes da Rua Cravari estão apagadas entre a Rua Cembira e a Avenida Dr Deputado José Pinotti, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, ou seja, o problema atinge toda a extensão da via. Como moradores, temos receio, em razão de risco pela falta de segurança provocada pela escuridão. Fico no aguardo para que a iluminação nos postes seja restabelecida o quanto antes, em prol da segurança do bairro."

Leitora se queixa de falta de energia em iluminação pública de rua da zona leste de São Paulo. Foto: Pixabay / Free-Photos

Resposta da SP Regula: "A SP Regula informa que uma equipe compareceu à Rua Cravari, em São Miguel Paulista, e efetuou a troca de luminária que apresentou problema e a iluminação foi restabelecida. Uma nova vistoria será feita nos próximos dias, para verificação de possível necessidade de manutenção na rede, visando garantir o melhor serviço de iluminação pública. Pedidos de reparo são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

