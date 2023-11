São Miguel Paulista: leitora solicita serviço para remoção de marimbondos

A leitora Simone Ferreira solicita auxílio para remoção de marimbondos. Ela disse que prazo é de 60 dias, mas pede auxílio, em razão do perigo com crianças, idosos e pets em casa.

Reclamação de Simone Ferreira: “Eu entrei em contato com a Prefeitura de São Paulo, abrindo, inclusive, um protocolo. Peço ajuda para a remoção de ninhos de marimbondos em cima da minha casa, que fica em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo me deu prazo, por telefone, de 60 dias, mas é muito tempo. Com o calor, eles estão até entrando dentro de casa.”

Resposta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa): “A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), informa que uma equipe da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvis) Itaim Paulista esteve no local citado nesta terça-feira (14) e realizou a remoção de seis ninhos de marimbondos. A munícipe recebeu orientações sobre a necessidade de manutenção no telhado para evitar a possibilidade de novos ninhos. A pasta orienta que, caso o munícipe se depare com um ninho de marimbondo ou colmeia, entre em contato com a Vigilância em Saúde por meio do Sistema Integrado de Gestão de Relacionamento com o Cidadão (SIGRC), pelo telefone 156 ou pelo Portal de Atendimento SP 156.”

Leitora solicita serviço para remoção de marimbondos na residência. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Orientações

As orientações para prevenir acidentes com abelhas e vespas, são: evitar matá-las, pois elas deixam no local da ferroada um odor característico indicando para as outras o inimigo a ser atacado; não utilizar produtos químicos ou de limpeza com odor forte, doce ou cítrico no local e nem substâncias açucaradas nas proximidades; não permitir que pessoas não habilitadas tentem resolver a situação até a chegada das equipes de controle; retirar do local pessoas alérgicas, idosos, crianças e animais, ou garantir que fiquem reclusos em cômodo devidamente fechado de modo a impedir o acesso dos insetos até que a eliminação tenha sido efetivada.

Também não se deve bater, tocar ou fazer movimentos bruscos e ruidosos próximos ao enxame viajante, à colmeia ou ao vespeiro; não jogar água, pedra, objetos ou produtos químicos no enxame viajante, na colmeia ou ninho; evitar irritar os insetos com movimentação de pessoas ou animais ou trepidações próximas ao enxame viajante, à colmeia ou ao vespeiro; evitar também aproximar-se de enxames viajantes, colmeias ou vespeiros, principalmente durante o dia e em horários com alta temperatura.

Na ocorrência de acidentes com ferroadas, a SMS orienta procurar a unidade de saúde mais próxima para assistência adequada. O cidadão poderá ter acesso ao material educativo sobre o tema no link.

Em contato novamente, a leitora disse que o problema foi solucionado.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.