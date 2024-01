Saúde: leitora reclama de desrespeito por parte de construtora de obras na região

Elizabete Akemi Yuhara se queixa de desrespeito por construtora que realiza obra na região da Saúde, na zona sul da cidade de São Paulo. Pede que a prefeitura fiscalize a obra.

Reclamação de Elizabete Akemi Yuhara: “Novamente gostaria de reclamar sobre a constante falta de respeito da empresa de construções que está fazendo um condomínio na Rua Visconde de Inhauma, no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo. No dia 4 de janeiro, o caminhão de transporte de material para a obra chegou ao local fazendo o maior estardalhaço extremamente ruidoso para estacionar e para descarregar o material antes das 6 horas da manhã. Como pode uma empresa descumprir o decreto municipal 60.581 de 27 de setembro de 2021 que regulamenta o controle de ruídos na execução das obras de construção civil do Município de São Paulo? Solicito as devidas providências para que a empresa pare definitivamente de causar transtornos ao seu entorno. Fazer obras é um direito que todos possuem, mas respeitar as leis é um dever.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informa que não há registros de pedidos de fiscalização para a obra localizada na Rua Visconde de Inhauma, 571, a qual possui alvará. Após tomar conhecimento da situação relatada pela munícipe, a SMSUB incluiu o endereço no cronograma de fiscalização da região pelo Programa de Silêncio Urbano (PSIU). É muito importante que os munícipes utilizem o Canal SP156 para incluir suas solicitações no cronograma de trabalho da administração municipal. A população pode solicitar a fiscalização de barulho por meio do Portal 156, acessível no site, no aplicativo SP156 e através da central de atendimento telefônico no número 156.”

Leitora reclama de desrespeito por parte de construtora de obras na região da Saúde. Foto: Adobe Stock

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.