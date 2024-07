Semáforo: leitora reclama de sinalização com defeito em via da zona leste de SP

Reclamação de Maria Santos: “Gostaria de relatar a existência de um semáforo queimado na Avenida São Miguel, na altura do 1.600, com a Rua Vigília, na Vila Buenos Aires, na zona leste da cidade de São Paulo. A travessia de pedestres é muito perigosa, assim como a passagem de veículos, pois é um cruzamento com pelo menos três passagens de carros. Ônibus também passam pelo local, além de motociclistas que também dividem espaço com os demais modais. Desta forma, uma via importante da região não pode ficar com semáforos quebrados. Peço ajuda da reportagem.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que uma viatura foi acionada e a equipe de campo percorreu o trecho da Avenida São Miguel, porém não foi encontrada nenhuma alteração no semáforo.”

A leitora foi informada sobre a resposta da CET que, no momento da vistoria, encontrou a sinalização funcionando corretamente. Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.