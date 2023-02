Semáforo quebrado em Artur Alvim: Leitor volta a cobrar conserto de sinalização

Luiz Vasconcelos cobra novamente o conserto de semáforo da Avenida Águia de Haia na altura do número 4.105 que está apagado.

Foto: Pixabay

Reclamação de Luiz Vasconcelos: "O semáforo da Avenida Águia de Haia na altura do número 4.105 está apagado novamente. Mais um ato de vandalismo porque tem fios cortados e pendurados. Dá até receio de atingir algum veículo ou mesmo pedestres que atravessam a via com dificuldade, em razão do semáforo queimado. Veículos passam e esbarram nos fios. Peço auxílio do jornal para resolver o problema o quanto antes porque a sinalização quebrada coloca em risco a vida de crianças e idosos, principalmente, que não conseguem atravessar a via com segurança."

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que a manutenção já foi acionada para restabelecer o semáforo apagado o mais breve possível. Como o próprio leitor reporta, os semáforos da Avenida Águia de Haia são constantemente alvos de vandalismo e furto. Para se ter uma ideia, no ano passado foram mais de 6 mil casos desse tipo de crime em toda a cidade. Para minimizar o volume das ocorrências, a CET tem feito: Nos controladores semafóricos o alteamento e reforço nas portas, e instalação de alarmes sonoros; A concretagem e soldagem das tampas das caixas de passagem da fiação elétrica; Soldagem das janelas de inspeção das colunas semafóricas. A CET mantém conversas frequentes com a Secretaria de Segurança Pública, Polícias Civil e Militar e a GCM para a adoção de medidas que combatam esse tipo de crime tão nocivo à cidade. A população pode ajudar. Ao flagrar um ato criminoso, denuncie pelo 190 ou 156."

