Semáforos quebrados provocam caos em avenida de Interlagos

Laís Campos cobra da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) agilidade no conserto de semáforos da Avenida Presidente João Goulart, na Estação Primavera, na região de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Imagem de semáforo vermelho. Foto: Freeimages Foto: Freeimages

Reclamação de Laís Campos: "Por mais de quatro dias, os semáforos da Avenida Presidente João Goulart, na Estação Primavera, na região de Interlagos, na zona sul da capital paulista, permaneceram sem funcionar. A situação provocou um caos enorme na avenida tanto para pedestres quanto para os motoristas. Já não é de hoje que reclamo quando há um problema semafórico. É importante que haja fiscalização para que este tipo de problema seja solucionado com mais agilidade. Os semáforos que estão localizados em avenidas de grande movimento não podem ficar muito tempo sem funcionar, em razão do risco de acidentes. Peço auxílio para que minha queixa seja solucionada."

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)afirma que acionou a equipe de manutenção para restabelecer os semáforos apagados na Avenida Presidente João Goulart, em Interlagos."

Para entrar em contato com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): Para registrar seu pedido, sugestão, reclamação ou elogio, por favor, clique neste link (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal). A pessoa será conduzida ao Portal SP156, onde são centralizadas as solicitações aos órgãos e entidades da Prefeitura do Município de São Paulo. Baixe gratuitamente o aplicativo SP156, disponível para Android na Google Play e para iOS na App Store. O munícipe também pode entrar em contato gratuitamente pelo telefone de atendimento 156. Pelo mesmo canal de atendimento, é possível falar com a Ouvidoria da CET.

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.