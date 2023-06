Serasa Experian: leitor contesta cobrança indevida por compra de certificados

José Rubens afirma que está recebendo de um a dois telefonemas ao dia no celular pessoal, sempre iniciados por 3597 da Serasa Experian, cobrando um valor já pago por seu escritório.

Reclamação de José Rubens: “Venho recebendo de um a dois telefonemas ao dia no meu celular pessoal, sempre iniciados por 3597, completados por diversos números que impedem o bloqueio tais como 7845, 6418,7941 e 5180 da Serasa Experian, cobrando um valor já pago pelo meu escritório. Embora reiteradamente explicado, não param de ligar e fazer a cobrança. Como são diversos números não consigo bloquear no sistema.”

Leitor contesta cobrança indevida por compra de certificados. Foto: Pixabay

Resposta da Serasa Experian: “Analisando as informações do cliente no sistema, identificamos que o consumidor realizou a compra de dois certificados na mesma época, porém realizou a validação e emissão de somente um deles. Contudo, acabou pagando o certificado que não estava utilizando e isso acarretou nas cobranças do certificado que foi emitido. Sendo assim, abrimos um CA para inibição das cobranças e um CA de transferência de pagamento entre notas para aplicar o valor pago no certificado que está sendo utilizado. Tentamos entrar em contato com o titular pelo número informado, mas fomos informados que ele não estava. Posteriormente, tentamos contato novamente e conseguimos falar com ele e explicar toda a situação. Ele está ciente do que aconteceu e que a nota fiscal já está baixada em nosso sistema. A assistente dele nos informou que ela acabou gerando dois pedidos de certificado, porque perdeu o boleto de um deles e achou que, para conseguir a segunda via, tinha que comprar outro certificado, por isso houve o erro no pagamento dos boletos. Como não havia mais dúvidas, nos deixei à disposição para caso precisem de algo futuramente.”

