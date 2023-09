Shopee: leitora afirma que empresa não entrega em áreas rurais

Ivânia Silva reclama que os entregadores da Shopee não entregam encomendas em áreas rurais. Ela pede esclarecimentos para a empresa.





Reclamação de Ivânia Silva: “Entro em contato para fazer uma reclamação com relação ao serviço prestado pela Shopee no que se trata da entrega de produtos aos seus consumidores. Os entregadores da Shopee não entregam encomendas em áreas rurais. Colocam o produto para voltar para a loja ou mandam por conhecidos que cobram para entregar e eles mesmo não deixam, embora seja trabalho deles. Não entendo essa questão de logística da empresa. É direito do consumidor receber seus produtos comprados corretamente.”

Resposta da Shopee: “A Shopee reforça que empenha os melhores esforços para garantir um ambiente confiável para consumidores e vendedores e está comprometida em proporcionar uma experiência de compra segura e agradável aos usuários. Qualquer dúvida, estamos à disposição.”

Leitora afirma que empresa não entrega em áreas rurais. Foto: Pixabay

Como entro em contato com o atendimento ao cliente da Shopee?

Você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente Shopee por meio do chat com atendentes online pelo aplicativo Shopee. O atendimento do chat funciona de segunda a sexta, das 8 horas às 20 horas. Também pode entrar em contato por meio do formulário. Basta preencher o formulário com o nome de usuário da conta Shopee e uma breve declaração sobre a solicitação. As informações serão usadas para atender o consumidor. Para mais informações, acesso o site. Caso prefira, o cliente pode entrar em contato com a Ouvidoria por meio do telefone 0800 887 1551.

Continua após a publicidade

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.