Shopee: leitora cobra reembolso por mercadoria que não foi entregue

Márcia Souza Bulle Oliveira relata que comprou uma mercadoria pelo site da Shopee. Ela recebeu uma notificação de que seu produto havia sido entregue, o que, segundo ela, não é verdadeira a informação.

Reclamação de Márcia Souza Bulle Oliveira: Gostaria de relatar um problema que tive com a Shopee, que se recusa a reembolsar o valor de uma compra não recebida. Comprei um iPad por meio da Shopee em dezembro do ano passado. No dia 5 de janeiro, fui notificada que a mercadoria teria sido entregue às 10:30 do mesmo dia. Contudo, fui informada pelos porteiros do meu prédio que a mercadoria não foi entregue. Apurando junto à entregadora Loggi Express, contratada pela Shopee para realizar a entrega, vi que o pedido teria sido entregue a uma tal de “Sara” (assim mesmo, sem indicação de sobrenome), mas, ao verificar novamente na portaria, fui informada de que não há nenhum funcionário(a) que trabalha no condomínio com esse nome, sendo que as mercadorias são recebidas pelos funcionários da portaria do condomínio. E mais: fui informada que a Loggi Express sequer passou no meu prédio na data e horário indicados no recibo. Reclamei junto à loja e, devido à falta de resposta dela, realizei o pedido de reembolso pelo app da Shopee. No entanto, no dia 8 de janeiro, recebi a resposta da Shopee negando o meu pedido de reembolso, afirmando que recebi algo que não recebi. Nesta negativa, foram ignoradas totalmente as razões que expus acima. Pediram para eu procurar a mercadoria na portaria do condomínio (não tem nenhuma funcionária “Sara”), na família (não tenho nenhuma parente chamada “Sara”) e, pasmem, entre os vizinhos. Como assim, se eu moro em um condomínio, em que as correspondências e mercadorias são recebidas pela Portaria, vou sair de porta em porta no bairro perguntando por uma tal de “Sara”? Na verdade, eles não têm a menor ideia de quem recebeu a mercadoria. Desorganização total! E ainda se recusam a realizar o reembolso. Definitivamente, não é uma empresa confiável. Continuo aguardando a solução para o meu problema.”

Leitora cobra ressarcimento por entrega não realizada. Foto ilustrativa Foto: Adobe Stock

PUBLICIDADE Resposta da Shopee: “Em relação à solicitação da Márcia Souza Bulle Oliveira, a Shopee esclarece que a equipe de atendimento prestou todo suporte à consumidora e iniciou o processo de reembolso. Devido à compra ter sido efetuada por meio de cartão de crédito, a usuária receberá o reembolso em até dois ciclos da fatura conforme as regras da operadora. A Shopee reforça que empenha os melhores esforços para garantir um ambiente confiável para consumidores e vendedores e está comprometida em proporcionar uma experiência de compra segura e agradável aos usuários. Reiteramos que o aplicativo da Shopee é o canal oficial para solicitações. Qualquer dúvida, estamos à disposição.” A leitora foi informada sobre a resposta da Shopee. Caso necessário, pode voltar a entrar em contato.

