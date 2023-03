Shopee: leitora compra iPhone, mas recebe um mouse

Cíntia Coelho relata que realizou a compra de um iPhone 13 Pro Max 128Gb azul sierra lacrado pelo site da Shopee. No entanto, no lugar do aparelho, ela recebeu em sua residência um mouse. Ela enfrentou dificuldades para tentar resolver o problema.

Foto: Pixabay / Mediamodifier

Reclamação de Cíntia Coelho: "Gostaria de reclamar sobre uma compra realizada no site da Shopee que realizei, mas tive problemas. No dia 3 de janeiro, eu comprei um iPhone 13 Pro Max 128Gb azul sierra lacrado pelo site da Shopee. Contudo, semanas depois, percebi que caí em um golpe. Veio um mouse no lugar do telefone. Após esse ocorrido, vi na internet que diversas pessoas caem em golpes similares neste site. Fiquei muito surpresa com tamanho desrespeito com seus consumidores. Ou seja, além de mim, outras pessoas já foram vítimas. Assim, exijo o cumprimento da oferta pela Shopee, pois apenas fiz a compra acreditando na suposta idoneidade da empresa. Viso com isso, findar com os golpes feitos na plataforma. Sei que a lei do consumidor me garante este direito - assim, aguardo o cumprimento da oferta e a entrega de um iPhone 13 Pro Max 128Gb azul sierra lacrado aqui na minha casa. Peço auxílio do jornal para ter o aparelho de celular que comprei e paguei. Como consumidora, sei dos meus direitos e espero que a empresa fique mais atenta quanto aos produtos que estão sendo comercializados pelos vendedores e os que estão sendo entregues aos consumidores. Obrigada pela atenção."

Resposta da Shopee: "A Shopee afirma que já efetuou o reembolso. A Shopee reforça que empenha os melhores esforços para garantir um ambiente confiável para consumidores e vendedores e está comprometida em proporcionar uma experiência de compra segura e agradável aos usuários. Qualquer dúvida, estamos à disposição."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.