Shopee: leitora reclama do atendimento da plataforma de comércio eletrônico

Jéssica Meneses Santos afirma que tem uma empresa cadastrada na Shopee desde janeiro de 2023. Ela se queixa da demora da plataforma de comércio eletrônico para recolher as encomendas que serão enviadas pelos Correios aos clientes.

Reclamação de Jéssica Meneses Santos: “Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre a Shopee. Tenho uma empresa cadastrada na Shopee desde janeiro deste ano. No início, tínhamos que postar as encomendas diretamente na agência dos Correios. Após alguns meses, tivemos que levá-las a um ponto Pegaki para que uma transportadora retirasse os produtos e os levasse até os Correios. Há um mês, mudaram a nossa modalidade para a transportadora. Pensamos que seria melhor, mas só nos iludimos. A transportadora passa uma ou duas vezes por semana para fazer a retirada dos produtos. Desta forma, temos várias encomendas acumuladas e todo os dias o chat bombando de reclamações dos clientes devido a demora na postagem. O pior de tudo é que muitas encomendas estão sendo canceladas, devido a falta de postagem. O prazo da Shopee é de três dias. Trabalhamos todos os dias até a madrugada para separar os produtos. No fim, ninguém vem buscar. Já tentamos diversas vezes falar no chat da Shopee e os funcionários despreparados sempre dão a mesma resposta: “o setor responsável já está sabendo do seu caso” e nada fazem. Isso é um descaso com os vendedores e com os clientes.”

Leitora reclama de atendimento prestado por plataforma de comércio eletrônico. Foto: Suphakant/Adobe Stock

Resposta da Shopee: “Analisamos o caso da vendedora Jéssica Meneses Santos e as coletas de produtos têm acontecido de segunda à sexta-feira). Além disso, já entramos em contato para esclarecer dúvidas e informar sobre as políticas da Shopee. A Shopee reforça que empenha os melhores esforços para garantir um ambiente confiável e proporcionar uma experiência de compra segura e agradável a todos os usuários.”

