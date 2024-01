SPTrans: leitor cobrar fiscalização em linha de ônibus municipal de SP

Cleber Toshio Tani se queixa que motorista de linha de ônibus não parou no ponto de ônibus quando feita a solicitação por passageiros. Ele solicita que seja feita uma fiscalização.

Reclamação de Cleber Toshio Tani: “Motorista da linha de ônibus 3686/10, no sentido Terminal Pq Dom Pedro II, tem por costume ignorar os passageiros no ponto. No dia 10 de janeiro deste ano, o motorista da linha 3686/10 ignorou o sinal de embarque e não parou o coletivo para o meu embarque e dos demais passageiros que estavam a mais de 25 minutos no aguardo do mesmo. Fato esse acontecido na Rua Augusto Carlos Bauman, na altura do número 1073 (ponto em frente ao Hospital Planalto). A infração ocorreu por volta das 17h. Espero que tanto a São Paulo Transporte (SPTrans) verifique os fatos. Veremos as consequências.”

Leitor se queixa de desrespeito por parte de motorista de ônibus. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da São Paulo Transporte (SPTrans): “A São Paulo Transporte (SPTrans) informa que esse tipo de conduta não está de acordo com o padrão de qualidade de operação exigido. A empresa responsável pela linha foi notificada e informou que aplicou as medidas disciplinares cabíveis quanto ao comportamento inadequado do motorista. Não atender ao pedido de embarque ou desembarque é passível de multa, de acordo com o Regulamento de Sanções e Multas (Resam) previsto no contrato de concessão. Os passageiros podem contribuir com as ações de fiscalização registrando suas reclamações e sugestões por meio da Central 156 e do site. É importante que o munícipe informe prefixo, local, linha e horário da ocorrência.

O leitor foi informado sobre a fiscalização feita por para da SPTrans. Se necessário, pode entrar em contato novamente.

