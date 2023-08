Submarino Viagens: leitora cobra reembolso de agência de viagens

Tatiane Cortes afirma que comprou duas viagens pela Submarino Viagens. Ela disse que solicitou cancelamento, mas reembolso não foi efetuado.

Reclamação de Tatiane Cortes: “Eu peço auxílio para fazer uma denúncia de descaso e muita falta de consideração com o cliente pela Submarino Viagens. Eu tenho duas viagens compradas pela Submarino Viagens, ambas as viagens compradas em 2021. Uma delas, eu pedi o cancelamento em menos de 24 horas, foi efetuada a cobrança das passagens para quatro pessoas no cartão do meu esposo e não recebemos o dinheiro de volta dessas passagens. A outra passagem me passaram na própria Submarino Viagens a data de utilização errada da passagem, pois a mesma, na data que eu havia comprado a passagem por motivo de os Estados Unidos estarem com a fronteira fechada para turismo, eu não consegui usar a passagem. Quando liguei na Submarino Viagens para saber até quando poderia usar me informaram 18 meses, pois bem quando faltavam dois meses para vencer a data que me informaram liguei para marcar as passagens e me disseram que eu havia perdido as passagens, pois eram 12 meses e não 18 meses. Abri um chamado para ambas as passagens, porém sem retorno. É um descaso e desrespeito com o cliente. Eu tenho todos os protocolos de ligações e e-mails nos quais tive contato com a empresa. Fico no aguardo de ajuda para uma solução definitiva para receber o reembolso que é de direito. Obrigada pela ação. Fico no aguardo.”

Leitora cobra reembolso de agência de viagens. Foto: Pixabay

Resposta da Central de Relacionamento da Submarino Viagens: “Contatamos a cliente e o reembolso foi processado. Caso resolvido.”

