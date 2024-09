SulAmérica Saúde: leitor cobra devolução de valor não autorizado debitado em conta corrente

Reclamação de Jorge Henrique: “Fui segurado da SulAmérica Saúde por meio da associada Qualicorp desde 2008 até 5 de julho de 2024, quando a confiança contratual foi quebrada. Na data de 5 de julho, fui surpreendido com uma cobrança absurda em débito automático na conta bancária no valor de R$ 9.900 por um plano que vinha pagando R$ 3.300. Sem aqui questionar o mérito de tal reajuste, o problema é que nunca fui informado com antecedência que brutal aumento ocorreria em débito em minha conta, o que nunca autorizaria, pois desequilibrou todas as minhas finanças. Tentei contato para verificar o que aconteceu, mas sem sucesso. Não consigo o reembolso de um pagamento de um valor que nunca me avisaram e que eu nunca autorizei. Aguardo um posicionamento amigável e correto para a devolução integral desse valor.”

Resposta da Sulamérica Saúde: “A operadora informa que o beneficiário recebeu, via administradora, o aviso do reajuste no plano de saúde nos meses de junho e julho deste ano. A companhia segue à disposição para outros esclarecimentos.”

