Tatuapé: leitor cobra recapeamento de via na região

Raul Freitas cobra da Prefeitura de São Paulo a inclusão da Rua Martim Pescador, que fica no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na lista de vias a serem recapeadas na cidade.

Reclamação de Raul Freitas: “Moro na Rua Martim Pescador, que fica no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Esta rua está precisando ser recapeada. As condições de asfalto dela está bastante precária.

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras esclarece que o Programa de Recapeamento da cidade de São Paulo é uma ação contínua, que visa atender todos os munícipes. As vias elencadas no programa estão presentes nas 32 Subprefeituras da capital e respondem aos seguintes critérios: vias coletoras ou arteriais, volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus e histórico de operação de conservação de pavimentos viários. Por este motivo, as vias são elencadas conforme o trabalho evolui, em um cruzamento contínuo entre os dados coletados pela Inteligência Artificial da Prefeitura e os parâmetros pré-estabelecidos. Prezando pela paridade no atendimento à população, não é possível inserir vias conforme demanda SP156. É importante ressaltar que isso não exclui o atendimento do local. Contudo, a SMSUB informa que a Rua Martim Pescador foi vistoriada e incluída no cronograma de trabalho da Operação Tapa-Buraco.

O leitor foi informado sobre a inclusão da via no programa de recapeamento da Prefeitura de São Paulo.

Leitor cobra inclusão de via em programa de recapeamento da cidade. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

