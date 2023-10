Tatuapé: leitor questiona recapeamento da Prefeitura de São Paulo feito na região

Marcus V da Silva questiona a Prefeitura de São Paulo sobre o recapeamento ter sido feito parcialmente em ruas da região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Reclamação de Marcus V da Silva: “Gostaria de fazer uma reclamação sobre o recapeamento de ruas da cidade de São Paulo. No mês de junho deste ano, a Prefeitura de São Paulo começou o recapeamento da Rua Platina, do sentido da Rua Apucarana para a Rua Tuiuti, na região do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Gostaria de entender por qual motivo o trecho compreendido entre a Rua Itapura, Praça Barão de Itaqui e Rua Airi não foi recapeado, visto que neste trecho a Rua Platina só muda de nome, mas é a continuação da mesma. Fiquei preocupado com isso, pois na realidade esse é o pior trecho que a Rua Platina tem em toda a sua extensão. No aguardo de informações. Obrigado.”

Leitor questiona recapeamento da Prefeitura de São Paulo feito na região do Tatuapé. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) esclarece que os trechos entre a Rua Itapura, a Praça Barão de Itaqui e a Rua Airi, na região do Tatuapé, não passaram pelo processo de recapeamento porque os paralelepípedos desses trechos são mais altos. Se a mesma técnica fosse aplicada, as ruas ficariam mais altas do que o calçamento público, o que traria problemas de acessibilidade e na drenagem das águas. A SMSUB iniciou estudos técnicos em busca de soluções de engenharia e contratuais que atendam às necessidades desses locais e sem causar danos à comunidade. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

