Tatuapé: Leitora cobra poda de árvore na região

Mariza Martinelli Pozzi cobra da prefeitura de São Paulo a poda de uma árvore de grande porte no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Reclamação de Mariza Martinelli Pozzi: "Moro na Rua Maria Eugênia, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e ao lado da minha casa foi plantada uma árvore que se tornou gigantesca. Até aí tudo bem, mas acontece que esta árvore solta bolinhas e muitas folhas que formam uma farofa que entopem todas as calhase os ralos do escoamento da água da chuva da cobertura da garagem. Final da história: transbordamento da água do telhado para dentro dos quartos por quatro vezes. Apesar de eu ter feito uma queixa pela internet e várias reclamações para a prefeitura de São Paulo, a árvore continua lá e nós continuamos arcando com os prejuízos. Pedimos que o problema seja resolvido o quanto antes. Agradecemos o auxílio dado pelo Estadão."

Resposta da prefeitura de São Paulo: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Mooca, informa que um engenheiro agrônomo da Subprefeitura realizou uma vistoria no local e foi constatado que não há autorização legal para que a árvore seja removida. A poda do exemplar será incluída na programação das equipes, com previsão de realização até o fim de maio."

