Tenda Atacado: Leitor reclama de mau atendimento e infraestrutura de unidade

Adelto Gonçalves reclama que esteve na unidade do Tenda Atacado localizada na Rodovia João Beira, 286, na cidade de Amparo, região metropolitana de Campinas, onde não recebeu atendimento correto, segundo ele. Também se queixa de infraestrutura no local.

Foto: Pixabay

Reclamação de Adelto Gonçalves: "Inaugurada no fim de novembro de 2022, a unidade do Tenda Atacado localizada na Rodovia João Beira, 286, na cidade de Amparo, região metropolitana de Campinas, tem-se destacado também pelo mau atendimento. No dia 10 de abril, por volta de 21h30, três funcionários que estavam no setor de açougue, mais atentos a uma conversa informal entre eles, recusaram-se a cortar um peito de frango com osso, alegando que essa seria a 'regra da casa' e ordem que teriam recebido de seus superiores. Sem respeitar o direito do consumidor, diziam que, naquela hora apenas podiam vender o peito de frango com osso. Só depois de muita insistência e depois que o gerente foi chamado para atender a ocorrência, um funcionário mais veterano se dispôs a cortar o peito de frango em pequenos pedaços. Embora se queira apresentar como um supermercado moderno, aquela unidade não dispõe ainda de balança nos caixas, o que obriga o consumidor a fazer fila também para pesar os legumes numa única balança. Sem contar que o engenheiro que projetou a saída do estacionamento da unidade o fez sem muito tirocínio, pois o motorista, que pretende retornar ao centro de Amparo, é obrigado a dirigir quase um quilômetro, quando o retorno mais perto fica a poucos metros dali. Isso, às vezes, leva um motorista menos precavido a dar ré em seu veículo para se aproveitar do retorno que fica a poucos metros da saída, o que pode causar acidentes. Espero que estas observações ajudem a melhorar o atendimento."

Resposta do Tenda Atacado: "A empresa tem como princípio zelar por uma jornada de compra satisfatória e efetiva para todos os clientes. Por isso, lamenta o ocorrido e informa que o caso foi resolvido no mesmo dia. Além disso, o atacadista entrou em contato com os clientes e prestou todos os esclarecimentos necessários."

