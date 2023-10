Terminal Bandeira: leitor reclama de constante falha em escada rolante

Fábio Alcides reclama de falha constante em escada rolante do Terminal Bandeira, no centro da cidade.

Reclamação de Fábio Alcides: “Não é de agora que observo esta falha no funcionamento das escadas rolantes do Terminal Bandeira, no centro da cidade de São Paulo. Recorro novamente para informar que a escada rolante do terminal voltou a apresentar defeito. Passageiros idosos e com mobilidade reduzida estão com dificuldade de utilizar o terminal. Reforço que é recorrente esse problema de defeito.”

Leitor reclama de escada rolante de terminal de ônibus quebrada com frequência. Foto: Adobe Stock

Resposta da São Paulo Sul: “A São Paulo Sul agradece o contato, sempre muito importante para o aprimoramento dos nossos serviços.Em relação às escadas rolantes, informamos que a concessionária trabalha para substituir peças e engrenagens de todas as escadas rolantes do Terminal Bandeira a fim de evitar constantes interrupções na sua utilização. Esse trabalho está sendo realizado desde março de 2023, o que já diminuiu a incidência de paradas operacionais dos equipamentos. Todo o trabalho de reposição e troca será finalizado em meados de novembro. A interrupção mencionada pelo leitor ocorreu devido a uma troca de peças que são importadas pela empresa de manutenção. Essas peças chegaram e em 10 de outubro de 2023 foram substituídas para que no dia seguinte, 11 de outubro, todas as escadas rolantes já estivessem em operação. Importante ressaltar que, entre as melhorias a serem realizadas, serão implantados três elevadores para pessoas com mobilidade reduzida. A São Paulo Sul pede desculpas por eventuais transtornos causados.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.