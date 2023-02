Terminal Bandeira: Leitor reclama de falta de acessibilidade

Flávio Alcides cobra novamente o conserto de escada rolante do Terminal Bandeira, na zona central da cidade. Ele relata que passageiros enfrentam dificuldade para se locomover dentro do terminal.

Foto: Pixabay

Reclamação de Flávio Alcides: "Gostaria de pedir novamente auxílio do jornal para cobrar resposta da empresa que ficou encarregada de consertar a escada rolante do Terminal Bandeira, no centro da cidade. Está faltando atenção com a acessibilidade. Agora, a escada rolante que desce está em manutenção. É lamentável ver o sofrimento de idosos descendo as escadas normais e com muita dificuldade. Eles dependem deste equipamento dentro do terminal para entrar ou sair do mesmo. Peço, principalmente, pelos idosos e por todos aqueles com dificuldade de locomoção, que o conserto seja providenciado. Como disse antes, muitas pessoas dependem desta escada rolante funcionando para acessar o Terminal Bandeira, que fica na região central da cidade. Sei que um defeito possa acontecer e interromper o funcionamento de escadas rolantes, por exemplo, mas é importante que o serviço de reparo seja feito imediatamente. Além disso, vale um reforço quanto a importância da manutenção preventiva. Os passageiros precisam ter a infraestrutura adequada e acessibilidade para que possam se locomover com facilidade e segurança."

Resposta da São Paulo Sul: "A São Paulo Sul agradece o contato do leitor, sempre muito importante para o aprimoramento dos nossos serviços. Em relação ao ponto levantado, a empresa gostaria de informar que realizou a troca dos corrimãos de uma das escadas rolantes do Terminal Bandeira, por essa razão a escada ficou indisponível. A operação foi normalizada na data de 16 de fevereiro. A São Paulo Sul pede desculpas por eventuais transtornos causados. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

