Terminal Bandeira: leitor volta a reclamar de escada rolante com defeito

Flávio Alcides se queixa de escada rolante novamente com defeito no Terminal Bandeira, que fica no Anhagabaú, na zona central da cidade de São Paulo.

Reclamação de Flávio Alcides: “Gostaria de pedir mais uma vez o auxílio do jornal para cobrar resposta da empresa que ficou encarregada de consertar a escada rolante do Terminal Bandeira, no centro da cidade. Ainda permanece em manutenção. É lamentável ver o sofrimento de idosos descendo as escadas normais. Eles dependem deste equipamento dentro do terminal para poder se locomover. Como leitor, conto com a colaboração do Estadão para que esta queixa seja ouvida e o problema seja definitivamente solucionado. Como disse, muitas pessoas dependem desta escada rolante funcionando para acessar o Terminal Bandeira, na região do Anhangabaú. A empresa diz que está em manutenção e que o problema será resolvido, mas não vejo nada sendo feito.”

Resposta da SPE São Paulo Sul S.A: “A SPE São Paulo Sul S.A agradece o contato, sempre muito importante para o aprimoramento dos nossos serviços. Em relação às escadas rolantes, informamos que devido a uma substituição de peça, uma das escadas rolantes do Terminal Bandeira teve uma pane ficando inoperante retornando a funcionar, após manutenção de dois dias. A concessionária trabalha para substituir peças e engrenagens de todas as escadas rolantes do Terminal Bandeira a fim de evitar constantes interrupções na sua utilização. Esse trabalho está sendo realizado desde março de 2023, o que já diminuiu a incidência de paradas operacionais dos equipamentos. Todo o trabalho de reposição e troca será finalizado em meados de janeiro de 2024. A SPE São Paulo Sul S.A pede desculpas por eventuais transtornos causados.”

O leitor foi informado sobre o andamento das obras. Caso necessário, pode entrar novamente em contato.

Leitor se queixa de escada novamente com defeito no Terminal Bandeira. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

