Tim: leitor reclama de falha em linha telefônica fixa

Edson Alves Gouveia reclama de falha em sua linha de telefone fixo. Ele disse que já reclamou com a Tim, mas o problema ainda persiste.

Reclamação de Edson Alves Gouveia: "Quero reclamar sobre o serviço de telefone fixo da empresa de telefonia Tim. Tento entrar em contato, mas não resolver o problema que está ocorrendo na linha de telefone residencial. Tenho um telefone fixo da Tim há mais de dois anos, e faz mais de seis meses que fico sem sinal, por várias vezes ao dia. Já entrei em contato com a empresa por mais de dez vezes. Além disso, depois de passar por um menu interminável e conseguir falar com alguém, os atendentes abrem protocolos, no entanto, nenhuma providência é tomada. Inclusive, mentem, dizendo que tentaram contato comigo pelos telefones informados e eu não atendi. Sem contar as vezes que a ligação cai e ninguém retorna. A impressão é que querem fazer o cliente desistir de reclamar. Falei na ouvidoria e também abri uma reclamação na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)."

Resposta do Centro de Relacionamento com o Cliente da Tim: "O Centro de Relacionamento com o Cliente da Tim afirma que realizou contato com o Sr. Edson Alves Gouveia, solucionando o problema de sua linha. Para informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa (www.tim.com.br) ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Como reclamar na Anatel: A central de atendimento telefônico da Anatel funciona de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às 20h. Ligue 1331 para registrar, na Anatel, reclamações contra operadoras, pedidos de informação à agência, sugestões e denúncias sobre exploração ilegal ou irregular de serviços de telecomunicações. A ligação é gratuita de qualquer localidade do País.

